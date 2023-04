A- A+

BRASIL Lula retira Correios, EBC e outras cinco estatais do Programa Nacional de Privatizações Medida foi publicada em DOU extra nesta sexta-feira. Empresas foram incluídas nos programas durante a gestão Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retirou os Correios, a EBC e outras cinco estatais do Programa Nacional de Privatização. Todas elas foram incluídas pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (7).

Ao todo, sete empresas foram excluídas do PND e dez empresas tiveram suas qualificações revogadas para o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI).

Excluídas do PND e revogadas no PPI:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT;

Empresa Brasil de Comunicação - EBC;

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev;

Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep;

Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro;

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF;

Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. - Ceitec.

Além dessas, mais três empresas também saíram do PPI, são elas:

Armazéns e dos imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento - Conab

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA; e

Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras.





No dia de sua posse como presidente da República, Lula determinou que o processo de privatização de oito estatais fosse revogado, entre elas, a dos Correios. Na ocasião, Lula afirmou que era preciso assegurar uma análise rigorosa dos impactos da privatização no serviço público ou no mercado.

Lula é crítico da direção política adotada no governo Jair Bolsonaro, que tentou avançar nas vendas e concessões de ativos públicos. Durante a campanha, o petista criticou privatizações e afirmou que seu governo não venderia as estatais.

