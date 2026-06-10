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BRASIL Lula reúne Conselhão e deve reforçar junto aos empresários defesa da soberania contra tarifaço Em sua fala, presidente deve fazer uma defesa ao Pix, que entrou na mira dos EUA e passou a ser explorado na disputa eleitoral entre o petista e Flávio Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá usar a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o Conselhão, nesta quarta-feira, para reforçar o discurso em defesa da soberania brasileira em meio à nova ofensiva do governo Donald Trump ao país, com proposta de imposição de novas tarifas aos produtos brasileiros e a classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

O petista está previsto para discursar no evento. Em sua fala, deve fazer uma defesa ao Pix, que entrou na mira dos EUA e passou a ser explorado na disputa eleitoral entre o petista e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu principal adversário no pleito. Outro tema que deve ser abordado serão as chamadas terras-raras, minerais que são alvo de negociação entre o Brasil e os americanos.

A defesa da soberania e do Pix se tornou o ponto central da reação brasileira às medidas anunciadas pelos EUA e trunfo eleitoral de Lula, que acusa a família Bolsonaro, em especial Flávio, de ter articulado as sanções junto a Trump.

Segundo o ministro da Secretaria Relações Institucionais, José Guimarães, a defesa da soberania dará a “linha” da plenária. A ideia, segundo ele, é criar unidade entre sociedade civil e governo acerca do assunto.

— Vai ser uma das mais concorridas reuniões do Conselhão. A ideia é a gente buscar construir um discurso, ouvindo os conselheiros e conselheiras, para a construção de uma unidade nacional de defesa da soberania. Essa é a ideia, vamos conversar — diz o ministro.





Outro tema que deve ser abordado por Lula é a ida dele à Cúpula do G7, entre os dias 15 e 17 deste mês, na França. Inicialmente, o petista não pretendia participar, mas após a nova decisão dos EUA resolveu que irá ao encontro. A previsão é que o presidente americano também participe da cúpula.

Recriado em 2023 com a volta de Lula ao Palácio do Planalto, o Conselhão é composto por representantes da sociedade civil e é responsável pelo assessoramento do presidente na formulação de políticas públicas e diretrizes de governo. Essa será a sétima reunião do Conselhão, e ocorrerá no Palácio do Itamaraty.

Guimarães também discursará no encontro. Em sua fala, deverá abordar o contexto de instabilidade global, com guerras e as tarifas, e citar a importância de ter um presidente como Lula nesse momento, para posicionar o Brasil nesse cenário.

O ministro também defenderá o diálogo para buscar governabilidade e citar as pautas prioritárias que foram aprovadas ou estão em tramitação no Congresso.

Também estão previstas participações do vice-presidente, Geraldo Alckmin, da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e de ministros do governo. No evento, será apresentado um balanço dos trabalhos do colegiado. À tarde, está previsto um painel para debater a agenda internacional.

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