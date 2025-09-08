A- A+

TARIFAS Lula reúne líderes do Brics para discutir tarifaço de Trump e cenário mundial Guerra na Ucrânia, COP30 e Gaza também estão entre os temas a serem tratados

Cerca de dois meses depois de se encontrarem no Rio de Janeiro, os líderes do Brics voltarão a se reunir, nesta segunda-feira, para discutir a atual conjuntura internacional, em meio à ameaça ao multilateralismo. A justificativa para a convocação de um novo encontro, desta vez de forma virtual, é a deterioração do quadro internacional.

Segundo auxiliares do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre os assuntos a serem tratados estão o tarifaço promovido pelos Estados Unidos, a situação na Faixa de Gaza, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC) e a conferência mundial sobre mudanças climáticas, COP30, que acontecerá no próximo mês de novembro, em Belém (PA).

O discurso de Lula foi preparado com o cuidado. Isso porque a reunião acontecerá à margem do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de tentar um golpe. O presidente americano, Donald Trump, já deixou claro que só aceita negociar com o Brasil o fim da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros se o processo contra Bolsonaro for arquivado, mas o governo Lula avisou que não cederá à interferência da Casa Branca em assuntos internos.





Trump também jamais simpatizou com o Brics. Afirma que o bloco é contra os EUA e ameaça adotar novas sobretaxas, caso os países do bloco passem a buscar formas de reduzir a dependência do dólar no intercâmbio de bens e serviços.

A reunião está marcada para acontecer das 9h às 11h e será fechada. Cada um dos membros do Brics deve fazer um discurso. O Brasil está na presidência do bloco até dezembro deste ano.

