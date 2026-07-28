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agenda presidencial Lula reúne ministros e bancos públicos para tratar do Move Brasil Programa entrou em nova etapa nesta semana, voltada a mototaxistas e entregadores, após adiamento do cronograma e relatos de entraves operacionais nas primeiras fases

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne nesta terça-feira, às 10h, no Palácio da Alvorada, ministros da área econômica, integrantes do núcleo político e presidentes de bancos públicos para discutir o programa Move Brasil.

Participam da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin; a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior; os ministros Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Bruno Moretti (Planejamento), Sidônio Palmeira (Secom) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral). Também estarão presentes a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

O encontro ocorre um dia depois do início da etapa do programa destinada a entregadores e mototaxistas, que podem financiar motocicletas e bicicletas elétricas. Essa fase começou na segunda-feira, após ter sido adiada em duas semanas em relação ao cronograma inicial. Antes dela, o governo já havia aberto as linhas de crédito para caminhoneiros e empresas de ônibus e para taxistas e motoristas de aplicativo, em junho.

Nas primeiras semanas de funcionamento, porém, o Move Brasil enfrentou dificuldades operacionais. Em concessionárias visitadas por O GLOBO no primeiro dia da linha voltada a motoristas de aplicativo e taxistas, vendedores relataram problemas de integração entre os sistemas dos bancos e das revendas, o que impediu a conclusão de financiamentos. Clientes também reclamaram da falta de estoque de alguns modelos, dos prazos de entrega, que chegavam a 90 dias em alguns casos, e da dificuldade para aprovação do crédito.

Criado pelo governo como uma das principais apostas para ampliar o acesso ao crédito e estimular a indústria automotiva, o Move Brasil oferece condições de financiamento com juros reduzidos para trabalhadores que utilizam veículos como instrumento de trabalho. A expectativa do governo é ampliar a renovação da frota e incentivar a aquisição de veículos produzidos no país.

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