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APP Lula reúne ministros para discutir desempenho de programa de crédito para taxistas e motoristas Integrantes do governo veem dificuldades para concessão do financiamento

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta terça-feira (28) no Palácio da Alvorada, ministros da área econômica e do núcleo político, além de presidentes de bancos públicos, para discutir as dificuldades que motoristas de táxis e aplicativos têm enfrentado para conseguir a liberação de financiamentos do programa Move Brasil.

De acordo com integrantes do governo, as instituições bancárias estão dificultando a aprovação dos empréstimos mesmo para motoristas que não possuem restrição de crédito. Há no Planalto a intenção de discutir o problema com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Desde 19 de junho, foram liberados apenas R$ 3 bilhões dos R$ 30 bilhões reservados para essa linha específica, de acordo com pessoas que acompanham o Move Brasil.

O Move Brasil faz parte do pacote de bondades que o governo preparou para ser lançado às vésperas do período eleitoral. No Planalto, o programa é visto como um dos trunfos para ajudar a melhorar a avaliação da gestão e a popularidade de Lula.

Participam da reunião deste terça-feira o vice-presidente Geraldo Alckmin; a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior; os ministros Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), Bruno Moretti (Planejamento), Sidônio Palmeira (Secom) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral). Também estarão presentes a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira.

Procurados, a Febraban e o Ministério da Indústria e Comércio (Mdic), responsável pela coordenação do Move Brasil, não se manifestaram.

O programa Move Brasil oferece a taxistas e motoristas de aplicativo a possibilidade de financiar veículos com taxas de juros inferiores às praticadas no mercado. Na segunda-feira, teve início a etapa do programa destinada a entregadores e mototaxistas, que podem financiar motocicletas e bicicletas elétricas. Essa fase começou após ter sido adiada em duas semanas em relação ao cronograma inicial. Antes dela, o governo já havia aberto as linhas de crédito para caminhoneiros e empresas de ônibus.

Podem participar do programa motoristas de aplicativos com cadastro ativo há pelo menos 12 meses e que tenham realizado ao menos 100 corridas no período na mesma plataforma.

A iniciativa também contempla taxistas com licenças e registros ativos nos órgãos de trânsito, em situação fiscal regular, além de motoristas de cooperativas.

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