Lula sanciona aumento de 8% para servidores do Judiciário, mas veta reajustes em 2027 e 2028

Reajuste vale para os vencimentos básicos dos servidores a partir de 1º de julho de 2026

Trecho do projeto que previa novos aumentos de 8% em julho de 2027 e em julho de 2028 foi vetado pelo presidenteTrecho do projeto que previa novos aumentos de 8% em julho de 2027 e em julho de 2028 foi vetado pelo presidente - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou nesta segunda-feira o reajuste salarial de 8% para os servidores do Judiciário federal em 2026. O trecho do projeto que previa novos aumentos de 8% em julho de 2027 e em julho de 2028, como constava na proposta aprovada pela Câmara e pelo Senado em novembro, foi vetado pelo presidente.

Na justificativa do Palácio do Planalto, o aumento da despesa com pessoal com parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do Presidente da República — em 2027 e 2028 — contraria a vedação prevista no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Dessa forma, a lei sancionada garante apenas um reajuste de 8% em 2026. O texto, encaminhado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu relatório favorável do senador Omar Aziz (PSD-AM) e foi aprovado no Senado em 26 de novembro. 

O reajuste vale para os vencimentos básicos dos servidores a partir de 1º de julho de 2026  e não alcança ministros do STF ou outros magistrados da carreira.

