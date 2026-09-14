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Move Brasil Lula sanciona crédito para compra de carro por motoristas de aplicativo e taxistas Programa permite a compra de veículos por profissionais do transporte; aprovação do cadastro não garante liberação do empréstimo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta segunda-feira o projeto que amplia as linhas de financiamento do Move Brasil, programa criado para ajudar profissionais do transporte a renovar seus veículos.

A sanção ocorre em meio a uma dificuldade que o governo ainda tenta resolver: fazer com que o crédito chegue aos motoristas. Embora haja recursos disponíveis, a contratação depende da aprovação dos bancos, e o volume liberado até agora está bem abaixo do previsto.

Para taxistas e motoristas de aplicativo, o programa oferece financiamento para carros novos que atendam a critérios de eficiência e sustentabilidade, incluindo modelos elétricos e híbridos.

O valor dos veículos elegíveis foi elevado de R$ 150 mil para R$ 200 mil, e o prazo de pagamento passou de seis meses para sete anos.

O Move Brasil também reúne linhas voltadas caminhoneiros e entregadores. O texto enviado à sanção inclui ainda profissionais do transporte escolar;

O principal obstáculo está na etapa seguinte ao cadastro. O motorista pode cumprir os requisitos do programa e, ainda assim, ter o financiamento negado. Isso ocorre porque as instituições financeiras analisam a capacidade de pagamento, podem exigir entrada e assumem o risco da operação.

A lentidão nas concessões provocou cobrança dentro do próprio governo. Em agosto, Lula pediu mais agilidade ao Banco do Brasil e à Caixa.

Na ocasião, cerca de R$ 3 bilhões dos R$ 30 bilhões previstas para a linha de taxistas e motoristas de aplicativos haviam sido liberadas.

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