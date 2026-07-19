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Complexo Econômico-Industrial Lula sanciona Estratégia Nacional do Complexo Econômico-Industrial da Saúde nesta segunda-feira (20) Lula despacha com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick

A agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esta segunda-feira, 20, prevê às 11h a sanção do projeto de lei nº 2 583, que cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico-Industrial da Saúde.

Às 14h30, Lula despacha com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick. Às 15h, ele se reúne com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

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