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Ajuste Fiscal Lula sanciona integralmente projeto de lei complementar do ajuste fiscal Um dos trechos da lei é a autorização de espaço fiscal adicional para 2026, de até R$ 10,5 bilhões

A Lei Complementar nº 239, de 24 de novembro de 2026, derivada do PLP nº 299/2026 do ajuste fiscal, foi publicada no período da tarde desta terça-feira (24), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (24), após a Câmara concluir a votação na madrugada.

Sancionada sem vetos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a lei também é assinada pelos ministros do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e da Fazenda, Dario Durigan.

A publicação vem no dia em que o governo deve publicar o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 5º bimestre e atualizar a contenção de recursos no Orçamento de 2026 - hoje em R$ 16,1 bilhões no total.

Um dos trechos da lei é a autorização de espaço fiscal adicional para 2026, de até R$ 10,5 bilhões, para pagar parcela da subvenção econômica a produtores e importadores de óleo diesel. Essa parcela ficará fora do cálculo da meta de resultado primário. A medida está relacionada à política de estabilização dos preços dos combustíveis.

Além da excepcionalização prevista para este ano, o texto aprimora a contenção de gastos - ao reduzir o limite de crescimento real das despesas de 2,5% para 2% -, dobra o corte linear de benefícios tributários, estabelece restrições às compensações tributárias, muda o cálculo do piso de gastos mínimos em saúde e limita os supersalários.

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