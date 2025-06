Lula sanciona lei que amplia para 30% cotas raciais em concursos federais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira um projeto de lei que amplia para 30% a cota de vagas para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos federais. Antes, a reserva era de 20%.

A mudança vale para cargos efetivos da administração pública federal direta e indireta, das fundações e empresas públicas, além das empresas privadas que têm vínculo com a União; e também para contratações temporárias.

— É muito significativo que o Brasil caminha a passos largos de permitir que esse país tenha uma sociedade com a cara da sociedade nas repartições públicas brasileiras. ainda temos poucas mulheres, poucos negros, quase nenhum indígena. Isso é resultado de uma briga que precisamos fazer todo santo dia — declarou Lula na cerimônia de assinatura no Palácio do Planalto.