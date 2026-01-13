A- A+

CORONAVÍRUS Lula sanciona lei que permite pagamento retroativo a servidores de benefícios congelados na pandemia Medida vale para União, estados e municípios, que precisarão ter orçamento disponível

O presidente Lula sancionou, nesta terça-feira, o projeto que autoriza União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a pagarem, retroativamente, a servidores benefícios congelados durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021.

O projeto trata de benefícios que tiveram o pagamento alterado com as medidas de isolamento social, como:

anuênio



triênio



quinquênio



sexta-parte



licença-prêmio



e mecanismos equivalentes, sem transferência de encargos a outro ente.

Os pagamentos referem-se ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública devido à pandemia da covid-19 e conte com orçamento disponível.

Durante o período do regime emergencial da pandemia, a legislação impediu a concessão dessas vantagens e a contagem do tempo necessário para adquiri-las, como forma de controlar os gastos públicos.

Do ponto de vista fiscal, a lei não gera despesas automáticas nem obriga pagamentos imediatos. Qualquer recomposição fica condicionada à disponibilidade de recursos no orçamento, à estimativa de impacto financeiro e à autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A norma também impede a transferência de custos para outro ente, como a União, preservando a responsabilidade fiscal e os recursos públicos", disse o Palácio do Planalto em nota.

Veja também