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ajuste fiscal Lula sanciona pacote fiscal e abre caminho para retirada de até R$ 10,5 bi da meta deste ano Projeto dá mais instrumentos para governo perseguir objetivo fiscal nos próximos anos

Menos de 24 horas depois da aprovação final pela Câmara, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta terça-feira o projeto de lei complementar (PLP) que promove ajustes na gestão orçamentária dos próximos anos.

A sanção abre caminho para retirar até R$ 10,5 bilhões em subsídios ao diesel da meta fiscal de 2026 permitindo uma contenção de gastos menor no último relatório bimestral de receitas e despesas do ano, que tem de ser publicado ainda nesta terça.

Além dessa medida excepcional para 2026, a lei sancionada cria uma série de instrumentos para ajudar o governo no objetivo de alcançar o centro da meta fiscal de 2027 em diante.

Até então, o entendimento da equipe econômica é que o dever de execução do orçamento só permitia congelar despesas durante a execução orçamentária para chegar ao piso da meta, o mínimo necessário para estar dentro da regra fiscal.

No ano que vem, o alvo é de superávit de R$ 73,2 bilhões ou 0,50% do Produto Interno Bruto (PIB), com margem de tolerância inferior de superávit de R$ 36,6 bilhões.

Com a lei sancionada, quando a projeção para o resultado primário de 2027 estiver entre R$ 36,6 bilhões em R$ 73,2 bilhões, o governo poderá fazer um contingenciamento adicional para chegar ao centro da meta.

No ano em que for adotado esse contingenciamento, o limite de despesas não vai poder superar 2,0%, em vez de 2,5% que é o teto do arcabouço fiscal.

Além disso, a lei sancionada permite que despesas obrigatórias com controle de fluxo sejam alcançadas pela contenção de recursos.

No campo das receitas, a lei autoriza a limitação de compensações tributárias cruzadas no ano em que for adotado o contingenciamento adicional, em montante equivalente a esse congelamento de despesas.

Há ainda um corte linear de 10% dos subsídios tributários, se somando à redução da mesma magnitude aprovada no ano passado.

Pelo projeto aprovado, há ainda medidas que limitam temporariamente ou postergam despesas, como é o caso dos repasses da Lei Kandir e da compensação previdenciária para estados e municípios.

Mesmo com a sanção do projeto, a expectativa é de contingenciamento no bimestral que será divulgado nesta terça. Atualmente, a contenção é de R$ 16,1 bilhões, sendo R$ 2,4 bilhões em bloqueio e R$ 13,6 bilhões em contingenciamento.

O bloqueio é a ferramenta utilizada quando as despesas ultrapassam o limite de gastos do arcabouço fiscal. Já o contingenciamento é feito para que a projeção para o resultado das contas públicas fique dentro da meta fiscal.

Nesta segunda-feira, o ministro de articulação política, José Guimarães, indicou a ampliação do contingenciamento. Segundo ele, sem a aprovação do projeto fiscal, esse congelamento teria de ser maior.

A proposta autoriza que o governo retire até R$ 10,5 bilhões referentes à subvenção do diesel da meta fiscal deste ano.

— Por que precisamos dessa votação hoje? Amanhã, o ministro do Planejamento vai anunciar o contingenciamento. Se não votarmos hoje, haverá um contingenciamento muito maior. Precisamos fazer esse equilíbrio para que, amanhã, o ministro tenha a aprovação das medidas de ajuste como elemento central de sustentabilidade das contas públicas — afirmou Guimarães.

Segundo um interlocutor da equipe econômica, dada a continuidade da guerra no Oriente Médio e ao prolongamento dos subsídios sobre os combustíveis, será necessário incorporar um gasto relevante de crédito extraordinário nesse último relatório bimestral.

Sem a exceção aprovada no projeto nesta segunda-feira, provavelmente seria necessário cortar políticas importantes no fim do ano para cumprir o piso da meta fiscal.

Para o interlocutor, a medida é razoável, considerando o prolongamento do conflito e seus efeitos não só sobre os preços, mas também sobre o abastecimento de combustíveis, assim como o descasamento de receitas e despesas extraordinárias referentes ao petróleo.

Parte das receitas extraordinárias decorrentes só vão entrar nos cofres do governo no ano que vem. O dispositivo, no entanto, causou incômodo na Fazenda.

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