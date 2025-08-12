A- A+

Imposto de Renda Lula sanciona projeto que aumenta isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos Texto não interfere na proposta de ampliação da isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que garante a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos.

O projeto ratifica proposta que já estava válida por meio de medida provisória (MP), publicada em abril. O governo aumentou a faixa de isenção de R$ 2.259,20 para R$ 2.428,80.

A ampliação só tem efeito sobre as declarações a serem feitas em 2026, relativas aos rendimentos recebidos no ano de 2025.

O projeto de lei não interfere na proposta de ampliação da isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil, foi aprovado por comissão especial da Câmara em julho.

O valor das tabelas foi atualizado, pois estava defasado por causa do aumento do salário mínimo implementado no começo deste ano.

No ano passado, o governo aumentou o salário mínimo de R$ 1.412, em 2024, para R$ 1.518 em 2025, uma alta de R$ 106.

A ampliação dessa faixa de isenção do imposto de renda vai custar R$ 3,29 bilhões em impostos que não serão recolhidos neste ano para os cofres públicos, segundo os cálculos do governo.

Para 2026 e 2027, o impacto será de R$ 5,34 bilhões e R$ 5,73 bilhões, respectivamente.

