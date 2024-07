Lula sancionará lei de criação da Letra de Crédito do Desenvolvimento na sexta, diz Alckmin

A- A+

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, disse nesta quarta-feira, 24, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai sancionar nesta sexta-feira, 26, em cerimônia no Palácio do Planalto, a lei de criação da Letra de Crédito de Desenvolvimento (LCD), já aprovada no Congresso. O evento está previsto para 15h, segundo Alckmin.

A LCD garante isenção de imposto de renda a quem adquirir o título, e os bancos públicos poderão emitir até um limite de R$ 10 bilhões anuais com o papel. Nas contas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), isso vai gerar um crédito de 1% a 1,5% mais barato.

Como já mostrou o Estadão/Broadcast, o título vai compor o mix de instrumentos de crédito que o banco detém para o setor produtivo, no momento em que a indústria demanda mais recursos para a nova política industrial lançada pelo governo - desejo desafiado pelas restrições fiscais.

