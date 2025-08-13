Qua, 13 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BRASIL

Lula se reúne com autor de "Como as democracias morrem" e assina MP contra tarifaço de Trump

Cientista político Steven Levitsky está em Brasília para participar de seminário no Senado

Reportar Erro
Steven Levitsky na Fundação Fernando Henrique Cardoso Steven Levitsky na Fundação Fernando Henrique Cardoso  - Foto: Vinicius Doti/Fundação FHC

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira com o cientista político Steven Levitsky, professor de Harvard e autor do best-seller "Como as Democracias Morrem". Em Brasília para participar do seminário Democracia em Perspectiva na América Latina e no Brasil, no Senado, Levitsky elogiou a reação das instituições brasileiras à tentativa de golpe atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que o país “fez o que os Estados Unidos deveriam ter feito” diante das investidas autoritárias de Donald Trump.

— A Suprema Corte Brasileira fez o certo ao defender a democracia agressivamente. O Congresso e o Judiciário americanos abdicaram das suas responsabilidades ao encararem o autoritarismo — afirmou Levitsky, citando ainda a influência de Trump sobre o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).

 

Leia também

• Governo Lula ainda tenta abrir um canal de negociação com os EUA, mas clima é de pessimismo

• Lula apresenta socorro a setores afetados pelo tarifaço: veja o que já se sabe sobre o pacote

• Lula convida presidentes da Câmara e do Senado para anúncio de medidas contra tarifaço de Trump

Ainda nesta quarta, Lula vai assinar a Medida Provisória “Brasil Soberano”, que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas afetadas pela sobretaxa de 50% imposta por Trump às exportações brasileiras — em vigor desde 6 de agosto, com exceção de cerca de 700 produtos, como suco de laranja e aviões.

O pacote incluirá ainda compras governamentais e abertura de novos mercados, com prioridade para conteúdo nacional. O presidente ressaltou que as pequenas empresas estarão no foco das medidas.

— A gente vai ter crédito, compras governamentais e abertura de novos mercados (outros destinos para esses produtos). E vai ter (prioridade para) conteúdo nacional também, nas coisas que nós fabricamos aqui, porque nós vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras, como eu acho que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para as empresas deles.

A assinatura da MP será acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter