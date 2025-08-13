A- A+

BRASIL Lula se reúne com autor de "Como as democracias morrem" e assina MP contra tarifaço de Trump Cientista político Steven Levitsky está em Brasília para participar de seminário no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira com o cientista político Steven Levitsky, professor de Harvard e autor do best-seller "Como as Democracias Morrem". Em Brasília para participar do seminário Democracia em Perspectiva na América Latina e no Brasil, no Senado, Levitsky elogiou a reação das instituições brasileiras à tentativa de golpe atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que o país “fez o que os Estados Unidos deveriam ter feito” diante das investidas autoritárias de Donald Trump.

— A Suprema Corte Brasileira fez o certo ao defender a democracia agressivamente. O Congresso e o Judiciário americanos abdicaram das suas responsabilidades ao encararem o autoritarismo — afirmou Levitsky, citando ainda a influência de Trump sobre o julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF).





Ainda nesta quarta, Lula vai assinar a Medida Provisória “Brasil Soberano”, que cria uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas afetadas pela sobretaxa de 50% imposta por Trump às exportações brasileiras — em vigor desde 6 de agosto, com exceção de cerca de 700 produtos, como suco de laranja e aviões.

O pacote incluirá ainda compras governamentais e abertura de novos mercados, com prioridade para conteúdo nacional. O presidente ressaltou que as pequenas empresas estarão no foco das medidas.

— A gente vai ter crédito, compras governamentais e abertura de novos mercados (outros destinos para esses produtos). E vai ter (prioridade para) conteúdo nacional também, nas coisas que nós fabricamos aqui, porque nós vamos garantir a sobrevivência das empresas brasileiras, como eu acho que todos os outros países vão fazer um sacrifício enorme para as empresas deles.

A assinatura da MP será acompanhada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

