RECURSOS Lula se reúne com bancos públicos para discutir linha de crédito para entregadores de aplicativo Ideia em debate prevê financiamento para compra de moto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com os presidentes dos bancos públicos na tarde desta segunda-feira para discutir a criação de uma linha de crédito para facilitar a troca de motocicletas por entregadores de aplicativos.

Além da presidente da Caixa, Carlos Vieira, e do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, também estarão presentes os ministros do Trabalho, Carlos Marinho, da Casa Civil, Rui Costa, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, assim como o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan.

Em meio à tentativa do governo de recuperar a popularidade de Lula, a ideia é que os entregadores tenham acesso a condições mais favoráveis para trocar as motos. A proposta, contudo, ainda está em fase inicial de discussão pelo Executivo.

