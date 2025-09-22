A- A+

NOVA YORK Lula se reúne com CEO do TikTok em Nova York antes da Assembleia Geral da ONU O encontro será o primeiro compromisso oficial de Lula em Nova Yor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se encontrar nesta segunda-feira (22), às 12h (horário de Brasília), com o CEO do TikTok, Shou Zi Chew, na residência do embaixador Sérgio Danese, representante permanente do Brasil na ONU, onde o presidente está hospedado, segundo informações da CNN.



O encontro será o primeiro compromisso oficial de Lula em Nova York, que terá ainda uma intensa agenda, incluindo participação na Assembleia Geral da ONU na terça-feira (23).

O encontro com o executivo chinês não constava na agenda oficial até a tarde de domingo (21), sendo incluído no fim do dia. De acordo com fontes do governo, a reunião foi proposta pelo TikTok. O tema do diálogo não foi divulgado oficialmente, mas ocorre em um momento de mudanças societárias da empresa nos Estados Unidos e de discussões sobre regulação de redes sociais no Brasil.

Segundo levantamentos de empresas de pesquisa, o Brasil é o terceiro país com mais usuários registrados na rede de vídeos curtos, com cerca de 100 milhões de pessoas. Só os Estados Unidos e a Indonésia têm mais usuários no TikTok, segundo a Carta Capital.

A proposta de regulação que mira também o TikTok no Brasil será tema do encontro. O projeto prevê alterações no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC – Lei nº 12.529/2011), possibilitando a criação de mecanismos para impedir o abuso de poder econômico por grandes plataformas digitais.



A ideia, de acordo com a Carta Capital, é prevenir práticas que prejudiquem a livre concorrência e garantir mais transparência, equilíbrio e liberdade de escolha, além de menores preços a consumidores e empresas. O governo avalia que a medida pode corrigir distorções, baratear serviços e preservar o espaço para inovação.

Na semana passada, Donald Trump e Xi Jinping chegaram a um acordo sobre a venda das operações do TikTok nos EUA. Segundo a Casa Branca, a gigante de software Oracle será uma das novas sócias do TikTok no país, em consórcio com outras empresas, e o conselho de administração terá sete membros, seis deles americanos.

No Brasil, Lula sancionou na quinta-feira (18) a lei que combate a “adultização” de crianças nas redes sociais. Além disso, o governo propôs dois projetos de regulação de big techs: um deles, enviado ao Congresso também em setembro, estabelece regras econômicas e combate práticas de concorrência desleais.

Mais tarde nesta segunda, às 16h (de Brasília), o presidente participa de um encontro com líderes de diversas partes do mundo para discutir a Questão Palestina e a Solução de Dois Estados, boicotada por Israel e EUA. Às 19h, Lula se encontra com o Rei Carl XIV Gustaf e a Rainha Sílvia, da Suécia.

Na terça-feira (23), o presidente brasileiro será o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU, seguindo uma tradição que vem desde os anos 1950.

