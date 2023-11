A- A+

BRASIL Lula se reúne com Haddad e Campos Neto após adiar decisão sobre mudança na meta de déficit zero Presidente e chefe do BC terão segundo encontro desde início do governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem uma reunião marcada para esta quinta-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. O encontro irá ocorrer após o governo decidir que não irá apoiar, neste momento, uma mudança na meta fiscal de 2024.

É a segunda vez que Lula se reúne com Campos Neto desde o início do governo, pouco mais de um mês e meio depois do primeiro encontro, que também contou com a presença de Haddad. A primeira reunião ocorreu no fim de setembro, após o presidente realizar diversas críticas públicas ao chefe do BC. Antes, os dois só haviam se reunido durante a transição de governo.

O governo decidiu que não dará aval a nenhuma emenda ao relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) propondo mudança na meta. Isso dá fôlego a Haddad, fiador do déficit zero nas contas públicas em 2024. O prazo para a apresentação de sugestões ao texto expira na sexta-feira.

Essa definição possibilita mais tempo para a aprovação no Congresso de medidas que representem ganho na arrecadação, o que favorece o objetivo fiscal de Haddad e os argumentos dele junto a Lula para a manutenção da proposta. O adiamento da discussão interna foi antecipado pelo colunista Lauro Jardim, do Globo.



Campos Neto já defendeu publicamente a manutenção da meta de déficit zero. Além disso, o Banco Central afirmou, na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que houve um aumento na incerteza sobre as contas públicas diante da discussão sobre a mudança da meta, e disse que isso já vem pressionando as taxas de juros futuros.

Em setembro, após a reunião com Lula, Campos Neto afirmou que os três combinaram de não dar detalhes sobre o encontro por estarem "tentando estabelecer uma relação de confiança". Haddad, por sua vez, declarou que a conversa foi "muito boa, produtiva, cordial".

