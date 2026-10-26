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Governo Lula se reúne com ministros da Fazenda e do Planejamento após queda da Bolsa e alta do dólar Dólar encerrou o dia em alta de 8,2%, aos R$ 5,40, e a Bolsa caiu 13,88% após reeleição do presidente

Em meio a uma repercussão negativa dos mercados à sua reeleição, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne no começo da noite desta segunda-feira no Palácio da Alvorada com os ministros da Fazenda, Dario Durigan, e do Planejamento, Bruno Moretti.

O dólar encerrou o dia em alta de 8,2%, aos R$ 5,40, e a Bolsa caiu 13,88%, aos 176.608 pontos, na maior desvalorização diária desde março de 2020.

Mais cedo, Durigan disse ao Globo que a intervenção do Tesouro Nacional no mercado de títulos públicos, comprando papéis, busca ajudar o mercado a voltar à normalidade.

O ministro da Fazenda disse que já havia conversado com Lula sobre o assunto e que está também mantendo conversas com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para haver coordenação nesse processo com a autoridade monetária.

Nesta segunda-feira, um dia após a vitória nas urnas, Lula também recebeu no Alvorada os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O presidente também fez uma ligação telefônica com a presidente do México,Claudia Sheinbaum. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, acompanhou a conversa.

Reação do mercado

Os mercados financeiros reagiram, nesta segunda-feira, à inesperada vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do domingo contra o senador Flávio Bolsonaro, o candidato de direita preferido pela maior parte dos analistas.

Diante da forte volatilidade dos juros futuros, cujas negociações também chegaram a ter circuit breaker o Tesouro Nacional anunciou intervenção no mercado de títulos públicos.

Ao todo, o Tesouro recomprou R$ 7,067 bilhões em títulos prefixados (NTN-F). Após o leilão do Tesouro, as taxas de juros nos contratos privados recuaram.

O Tesouro anunciou uma nova operação de recompra de títulos pela tarde, dessa vez de NTN-B, papel que é indexado à inflação com um prêmio de juros. Foram recomprados mais R$ 7,7 bilhões.

Em outra frente, o Banco Central atuou no câmbio, em leilões de swap cambial, numa operação que, na prática, injetou US$ 3,75 bilhões no mercado futuro de dólares.

Depois da atuação do BC, a alta do dólar perdeu fôlego e, por volta das 12h30, a moeda americana era cotada a R$ 5,4135, em alta de 8,42%.

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