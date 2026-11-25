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agenda presidencial Lula se reúne com ministros do Planejamento e da Casa Civil em meio a discussões sobre ajuste fiscal Governo avalia enviar PEC ao Congresso voltada à contenção de gastos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta quarta-feira com os ministros do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, e da Casa Civil, Miriam Belchior.

A reunião de hoje deve dar lugar ao encontro que estava previsto para esta terça-feira, mas que foi adiado em razão da viagem de Lula a São Paulo para acompanhar a despedida do jurista Fábio Konder Comparato. O encontro desta quarta-feira está marcado para as 15h, no Palácio da Alvorada.

A expectativa é que a reunião também conte com a participação do ministro da Fazenda, Dario Durigan, e de outros integrantes da equipe econômica.

A reunião ocorre um dia após Lula sancionar, sem vetos, o pacote de ajuste fiscal elaborado pelo Ministério do Planejamento e aprovado pelo Congresso. A equipe econômica trabalha agora em novas medidas para conter o crescimento das despesas obrigatórias da União.

Como mostrou O Globo, Lula deu aval a Durigan para avançar na elaboração de uma proposta de emenda à Constituição (PEC) voltada à contenção desses gastos, que comprometem uma parcela cada vez maior do Orçamento e reduzem o espaço para investimentos e outras políticas públicas.

As discussões sobre as contas públicas ocorrem paralelamente às articulações para a composição da Esplanada dos Ministérios no quarto mandato do petista. Lula indicou a aliados que pretende antecipar a definição dos nomes que comandarão as pastas da Fazenda e da Segurança Pública.

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