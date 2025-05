A- A+

REUNIÃO Lula se reúne com ministros no Alvorada para tratar sobre INSS e CPMI Governo deve trabalhar para influenciar o maior número possível de integrantes da comissão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira na residência oficial, o Palácio do Alvorada, com ministros do governo para discutir sobre a crise do INSS e a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigação do escândalo no Congresso Nacional.

Participaram do encontro a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e os ministros da Previdência Social (Wolney Queiroz), da Casa Civil (Rui Costa) e da Secretaria de Comunicação Social (Sidônio Palmeira). O senador Jaques Wagner (PT) também participou.



O governo trabalha com a possibilidade cada vez maior de o Congresso instalar a CPMI para investigar o escândalo dos descontos ilegais no INSS. E, apesar de ser contrário à abertura da comissão, o Planalto já avalia estratégias para disputar cargos e ter voz ativa no colegiado.

A ideia é trabalhar para influenciar o maior número possível de integrantes da comissão, blindar Lula de um eventual desgaste e responsabilizar a gestão do ex-presidente Bolsonaro.

O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), disse ontem que apoia a criação da CPMI, mesmo com a posição contrária do governo, e o senador Fabiano Contarato (PT-ES) assinou a lista que pede a instalação. Já são 37 senadores e 223 deputados a favor da comissão, muito acima do mínimo necessário, mas a instalação depende de decisão exclusiva do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União-AP), que ainda não se manifestou.

