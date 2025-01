A- A+

Negócios Lula se reúne com presidente da Vale antes da divulgação do relatório de produção e venda No total de 2024, a produção atingiu 327,675 Mt, 2% acima do resultado do ano anterior

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu, na tarde desta terça-feira, 28, com o presidente da Vale, Gustavo Pimenta, no Palácio do Planalto.

O encontro não constava inicialmente na agenda de Lula, mas foi incluído há pouco.



De acordo com a divulgação do governo, a reunião aconteceu às 15h. Horas depois, a empresa divulgou seu relatório de produção e venda, a prévia do resultado operacional, com dados do quarto trimestre de 2024 e do consolidado do ano.



A produção de minério de ferro da Vale no quarto trimestre de 2024 diminuiu 4,6% ante o mesmo período de 2023, alcançando 85,3 milhões de toneladas (Mt).

No total de 2024, a produção atingiu 327,675 Mt, 2% acima do resultado do ano anterior e em linha com o guidance (328 Mt) para o período, divulgado em dezembro.

