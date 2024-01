Lula se reúne com presidente do Paraguai em meio a impasse sobre tarifa de Itaipu

A- A+

O presidente paraguaio, Santiago Peña, desembarca em Brasília, nesta segunda-feira, para uma visita de trabalho. O encontro entre Peña e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorrerá em meio a um impasse entre Brasil e Paraguai em torno da tarifa cobrada pela energia da usina hidrelétrica Itaipu Binacional.

Enquanto o Paraguai insiste no aumento da tarifa, o Brasil quer reduzir, ou manter o preço pago pela energia. Diante da falta de um acordo, o lado paraguaio bloqueou o orçamento da empresa para 2024, impedindo a liberação de recursos. A medida pode afetar o pagamento a fornecedores, prestadores de serviços e funcionários da binacional.

A tarifa — que está provisorimente fixada em US$ 16,71 por kilowatt (kW) — é um dos itens da pauta de uma negociação entre os dois países, que começou no fim de 2023, para a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, que trata de questões financeiras. Nas discussões, o Paraguai quer a elevação do preço para a comercialização do excedente. Os paraguaios também reivindicam vender a energia que sobrar, ou seja, que não for para o Brasil, a outros países.

Uma terceira ponte

Além de Itaipu, também farão parte da agenda da reunião entre os dois presidentes o combate aos ilícitos internacionais, o Mercosul e as obras de integração de infraestrutura. Destaca- se a construção de uma terceira ponte internacional entre os dois países.

O Brasil é o principal parceiro comercial do país vizinho. Em 2023, o comércio bilateral totalizou US$ 6,6 bilhões.

O Paraguai abriga a terceira maior comunidade brasileira no exterior. Estima-se a presença de mais de 254 mil brasileiros naquele país.

Veja também

ENEM DOS CONCURSOS Concurso Nacional Unificado: 30% dos novos servidores vão trabalhar em Brasília