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DIPLOMACIA Lula se reúne com primeira-ministra do Japão e diz que Mercosul pode iniciar negociações de acordo Presidente diz esperar 'boas notícias' em breve sobre as tratativas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o Mercosul e o Japão podem dar início às negociações de um acordo comercial ainda neste mês. A expectativa, segundo o petista, é que o anúncio formal ocorra durante a próxima cúpula do bloco sul-americano, marcada para 30 de junho, em Assunção, no Paraguai.

A declaração foi feita durante reunião bilateral com a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, realizada à margem da cúpula do G7. Ao lado da líder japonesa, Lula disse esperar avanços concretos nas próximas semanas.

— Eu fico muito feliz com essa perspectiva virtuosa de um acordo Japão-Mercosul. Nós estamos aguardando isso com muita intensidade. Espero que na próxima reunião do Mercosul, no dia 30 de junho, a gente possa ter boas notícias — afirmou.

O possível início das negociações representa um novo movimento da estratégia brasileira de ampliar a rede de acordos comerciais do Mercosul após a conclusão das negociações com a União Europeia e o avanço das conversas com outros parceiros asiáticos.

O interesse também é compartilhado por Tóquio. Em maio, o governo japonês anunciou a intenção de iniciar negociações formais de um acordo de parceria econômica com o Mercosul ainda neste verão do hemisfério norte. A iniciativa ocorre em um contexto de reorganização das cadeias globais de comércio, marcado pelas restrições comerciais adotadas pelos Estados Unidos e pelas limitações impostas pela China à exportação de minerais considerados estratégicos.

Atualmente, o Mercosul é uma das principais economias com as quais o Japão ainda não possui um acordo comercial. Em dezembro do ano passado, os dois lados formalizaram um Marco de Parceria Estratégica que ampliou a cooperação em áreas como comércio, investimentos, transição energética e segurança econômica.

Durante a reunião, Lula também destacou os laços históricos entre os dois países. O Brasil abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão, enquanto centenas de milhares de brasileiros vivem atualmente em território japonês.

Além das negociações comerciais, a reunião abordou temas da agenda econômica bilateral. Entre os assuntos discutidos está a ampliação das exportações brasileiras de petróleo para o mercado japonês, tema que já havia sido tratado em encontros recentes entre autoridades dos dois países.

O encontro marcou a primeira reunião de Lula com Takaichi, que assumiu o cargo em outubro do ano passado e se tornou a primeira mulher a chefiar o governo japonês.

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