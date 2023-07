A- A+

brasil Lula se reúne com quatro ministros e deve discutir desconto para eletrodoméstico Governo avalia trabalhar com crédito tributário, quando há abatimento de impostos no futuro, ou reduzir as alíquotas dos tributos federais sobre os produtos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou para a manhã desta sexta-feira (14) uma reunião com quatro ministros e uma das pautas é o possível programa para baratear o custo de eletrodomésticos.

O encontro reúne o ministro da Fazenda, Fernando Haddad; a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck; o titular da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha; e Rui Costa, da Casa Civil.

Em evento no Planalto, na última quarta-feira, Lula sugeriu um redesenho do programa de desconto para eletrodomésticos - bandeira do seu segundo mandato, em 2009.

O governo pode trabalhar com crédito tributário (descontos de impostos no futuro) ou reduzir as alíquotas dos tributos federais sobre os produtos. De uma forma ou de outra, há impacto no orçamento.

No momento, a equipe econômica trabalha para reduzir, ainda em 2023, o déficit primário nas contas públicas - que tem projeção de ficar em torno de 1% do PIB, algo próximo de R$ 100 bilhões. Para o ano que vem, a meta é zerar o rombo.

