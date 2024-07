Lula sempre cumpriu metas fiscais em governos anteriores, diz Padilha

A- A+

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "sempre cumpriu as metas fiscais" em governos anteriores.

"Lula quando foi presidente dos seus dois primeiros mandatos, sempre cumpriu suas metas fiscais", afirmou o ministro em entrevista à CNN Brasil.



"Desde o começo desse governo, no ano passado, toda vez que tem especulação de embate se o presidente vai ser irresponsável do ponto de vista fiscal, as decisões do presidente reafirmam essa combinação da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal", continuou.

A fala de Padilha ocorre em meio às declarações que Lula deu ontem à TV Record sobre estar convencido da necessidade ou não de cortar gastos e ser aceitável não cumprir a meta se houver "coisas mais importantes para fazer".



O ministro da Fazenda, por sua vez, minimizou as falas, apontando que estavam "descontextualizadas", além de reiterar que há um compromisso de Lula em cumprir o arcabouço fiscal.

Questionado sobre as declarações do presidente e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Padilha amenizou possíveis divergências. "Tem que ter um alinhamento na política. Existe uma política econômica única do governo, liderada pelo presidente Lula, construída e gerenciada pelo ministro Fernando Haddad", afirmou na entrevista.

