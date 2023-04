A- A+

selic Lula sobre a Selic: "Continuo achando que estão brincando com o país. Só não vê quem não quer" No balanço dos 100 dias de seu governo, presidente voltou a fazer críticas ao Banco Central

Na reunião ministerial que fez o balanço dos 100 dias de seu governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez nova crítica à condução da política monetária, pelo Banco Central. Segundo Lula, a taxa "é muito alta" e "estão brincando com país".

Continuo achando que 13,75% é muito alta a taxa de juros. Continuo achando que estão brincando com país. Brincando sobretudo com o povo pobre e com os empresários que querem investir. Só não vê quem não quer, disse Lula.

Nos primeiros meses de governo, o presidente passou a fazer críticas públicas ao Banco Central por manter a taxa de juros em um patamar alto. Lula afirma que o índice impede que empresas façam investimentos como forma de aquecer a economia.

Como o GLOBO mostrou, Lula chega a marca dos cem dias nesta segunda-feira, dia 10 de abril, como o único presidente a não criar uma nova marca no período. Ele foi também o que enfrentou as piores crises em poucas semanas à frente do Palácio do Planalto, como os atos golpistas de 8 de janeiro e a morte de indígenas na reserva ianomâmi.

