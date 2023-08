A- A+

BRASIL Lula sobre expansão do Brics: "Agora representamos 36% do PIB global" Brasileiro disse que bloco continua aberto e disse que ligou para Alberto Fernandez, da Argentina, para informar sua adesão ao grupo

Após o anúncio da entrada de seis novos membros no Brics, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o bloco continua aberto a novos integrantes. Segundo ele, a partir de agora, os países vão representar 36% do PIB e 46% da população mundial.

— O Brics continuará aberto a novos candidatos — afirmou Lula.

Os novos membros do Brics, com previsão de entrada no bloco a partir de 1º de janeiro de 2024, são Arábia Saudita, da Argentina, dos Emirados Árabes Unidos, do Egito, do Irã e da Etiópia.

Ele disse que telefonou para o presidente da Argentina, Alberto Fernández, para dar a notícia de que seu país foi aprovado para entrar no bloco.

— Continuaremos avançando lado a lado com os irmãos argentinos em mais um fórum internacional — disse o presidente brasileiro.

Realizada em Johannesburgo, a Cúpula do Brics começou na terça-feira. O ingresso de novos integrantes no bloco, a criação de uma moeda para transações entre os países membros, o aquecimento global e a guerra na Ucrânia foram os principais assuntos discutidos.





Também nesta quinta-feira, Lula participará de um almoço oferecido pelo presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Em seguida voltará a se reunir com os demais líderes do Brics. Até o momento , está previsto um encontro bilateral com o presidente do Irã, Seyyed Ebrahim Raisi.

No fim do dia, Lula embarcará para Luanda, onde fará uma visita de Estado. O presidente concluírá sua viagem ao continente africano no domingo, após participar de uma reunião da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

