A- A+

Avaliação Lula sobre juros: "A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do BC" Presidente afirmou que só teve um contato com Campos Neto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta terça-feira (7),que a culpa pela alta taxa de juros no país é do Banco Central e que o Senado Federal pode trocar a presidência do banco, atualmente comandado por Roberto Campos Neto, que tem mandato até o fim de 2024. Lula voltou a afirmar que não é possível que o país cresça com a taxa de juros em 13,75% ao ano, definida pelo BC.

— A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central.

A expectativa do mercado é que a taxa Selic, neste patamar desde agosto do ano passado, se mantenha neste patamar até o fim deste ano.

— Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 13,75% (ao ano). Nós não temos inflação de demanda, é só isso. Eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade — afirmou Lula

Lula afirmou ainda que teve pouco contato com o atual presidente do Banco Central, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas parte do “pressuposto de que as pessoas são de boa fé”.

Veja também

Redes Sociais WhatsApp lança cinco novas formas de usar o status do aplicativo e cria "melhores amigos"