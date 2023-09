Lula sobre obras do PAC: "Diminuímos a bandidagem na comunidade se gerar emprego, salário e renda"

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira do lançamento do programa Novo PAC Seleções. Durante o discurso, Lula defendeu as iniciativas do projeto, que promete ampliar obras e gerar vagas com carteira assinada no país.

O presidente defendeu que as empresas contratem trabalhadores das próprias cidades, em vez de deslocar trabalhadores de outras localidades. Essa seria uma forma, segunda Lula, de diminuir a "bandidagem", ao gerar emprego, salário e renda.

- Na medida do possível, na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que precisa, porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento na comunidade, comércio, faz o dinheiro circular e vou dizer mais, a gente diminui a bandidagem na comunidade se gerar emprego, salário e renda. Isso é como a escola de tempo integral - disse Lula.

