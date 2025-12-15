Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
APEXBRASIL

Lula tem sido um diferencial enorme para o agronegócio e a indústria, diz Wesley Batista

A declaração foi dada em cerimônia de inauguração da sede da ApexBrasil em Brasília

Reportar Erro
Wesley BatistaWesley Batista - Foto: Paulo Fridman/Bloomberg

O empresário Wesley Batista, da JBS, fez uma série de elogios ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que o trabalho do petista "tem sido um diferencial enorme para o agronegócio e para a indústria brasileira como um todo".

A declaração foi dada em cerimônia de inauguração da sede da ApexBrasil em Brasília e de celebração da abertura de 500 mercados internacionais, realizada nesta segunda-feira, 15.

O elogio de Wesley Batista é um sinal do apoio que o governo vem tentando buscar no agro, setor em que há uma resistência à gestão petista.

Leia também

• Lula monitora Kassab de olho em Ratinho Jr.; confira a coluna desta segunda (15)

• Juros altos vão frear economia brasileira em 2026, e indústria deve crescer 1,1%, projeta CNI

• Petrolina é eleita a melhor cidade do Brasil para o Agronegócio

"O trabalho que o senhor tem feito nesses três anos tem sido um diferencial enorme para o agronegócio e para a indústria brasileira como um todo. O Brasil precisa de acesso. É competitivo em muitos setores, mas precisa de acesso para vender os produtos", afirmou o empresário. "Nosso setor, de proteína animal, nunca exportou tanto quanto está exportando agora, para todos os mercados. Foram abertos mercados que são chave para o setor de proteína animal do Brasil", completou.

Wesley Batista afirmou, ainda, que o "Brasil tem a felicidade de ter Lula liderando o País com essa visão de criar acesso aos produtos brasileiros".


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter