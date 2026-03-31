Ter, 31 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça31/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
impactos

Lula teme impacto da guerra no preço dos alimentos: "governadores precisam dividir conta do diesel"

Além da escalada do preço do petróleo, conflito tem impactado no aumento do preço de fertilizantes utilizados na agricultura

Reportar Erro
Lula disse que os efeitos da guerra serão sentidos pelos mais pobres e tem feito cálculos que como isso pode afetar seu governo.Lula disse que os efeitos da guerra serão sentidos pelos mais pobres e tem feito cálculos que como isso pode afetar seu governo. - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em reunião ministerial, que teme que um dos efeitos do acirramento da guerra do Oriente Médio seja o aumento de alimentos no Brasil e, consequentemente, da inflação. 

A elevação do preço dos produtos supermercados impacta diretamente na popularidade do presidente, segundo levantamentos internos do Palácio do Planalto, e pode ser mais um obstáculo para o petista às vésperas da campanha eleitoral. 

Lula disse que os efeitos da guerra serão sentidos pelos mais pobres e tem feito cálculos que como isso pode afetar seu governo.

Além da escalada do preço do petróleo, o conflito no Oriente Médio tem impactado no aumento do preço de fertilizantes utilizados na agricultura, sobretudo os nitrogenados, que vem subindo com interrupções na produção e exportação no Oriente Médio, o que reduz sua oferta global.

Leia também

• Lula acusa Flávio Bolsonaro de apelar a Trump por interferência nas eleições

• Lula usa reunião ministerial para ensaiar discurso de campanha e encerrar especulação sobre chapa

• Lula anuncia trocas em quase metade dos ministérios para a eleição: "Missões mais importantes"

A elevação do preço do insumo pode resultar em altas de alguns alimentos, como milho e soja, que dependem do insumo.

Carnes e ovos também podem ser afetados no longo prazo. De acordo com a Federação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o Oriente Médio é responsável por 30% dos fertilizantes comercializados no mundo.

Outra preocupação da gestão petista, o aumento do combustível, também foi abordado pelo presidente na reunião ministerial. Aos auxuliares, Lula afirmou que os governadores tem que dividir com ele impacto do aumento diesel.

O Ministério da Fazenda propôs aos estados subsídio seria de R$ 1,20 por litro do óleo diesel, sendo que o custo seria dividido em partes iguais pela União e pelo conjunto de estados. O impacto fiscal estimado é de R$ 1,5 bilhão por mês.

Durante a reunião, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que os estados estão "próximos" da unanimidade de adesão à proposta do governo federal para subsidiar o diesel importado.

O objetivo do Palácio do Planalto é publicar a medida provisória (MP) que trata do tema ainda nesta terça-feira.

– Eu propus aos estados que, junto conosco, retirassem o peso do ICMS na importação do diesel. Ontem, falando com vários governadores, estamos muito próximos de termos unanimidade aderindo à proposta do presidente Lula. O que mostra que, se por um lado tem discurso político de quem não reconhece, por outro há um reconhecimento fático e programático de um trabalho inclusivo e respeitoso – disse Durigan, durante a reunião ministerial desta terça.

Durante a reunião, Lula também fez duras críticas à postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do acirramento do conflito do Oriente Médio. Ele voltou a dizer que o líder americano se acha o dono do mundo.

O presidente avaliou que esse é o período mais bélico desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele citou os ataques à Venezuela e ao Irã para dizer que Trump se acha o dono desses países.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter