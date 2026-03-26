Lula tenta capitalizar geração de empregos na terra de Caiado e reduzir vantagem do bolsonarismo

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Pelo segundo dia consecutivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez agendas de governo para tentar obter ganhos políticos em cima da geração de empregos. Nesta quinta-feira pela manhã, Lula participa, em Anápolis (GO), da reinauguração de um fábrica de carros chineses.

O estado é governado por Ronaldo Caiado, favorIto para ser escolhido o candidato a presidente do PSD. O local, que já foi usado no passado por outras montadoras, agora produzirá veículos da marca Changan.O presidente visitou as instalações, entrou em veículos e autografou o capô de um deles.

Além da possível presença de Caiado na corrida pelo Planalto, Goiás é um dos estados onde Lula foi derrotado por Jair Bolsonaro na eleição de 2022. Há quatro anos, o atual presidente teve 41,2% dos votos no segundo turno, contra 58,71% do seu opositor.

Uma das estratégias do PT é tentar reduzir a desvantagem para as candidaturas de oposição em áreas onde o PT já calcula que dificilmente sairá vitorioso.

Na véspera, Lula esteve em Araraquara (SP), na fábrica de trens da empresa chinesa CRRC Brasil Equipamentos Ferroviários, e criticou a ausência do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no evento.

"Eu lamento profundamente que o governador não esteja aqui. Ele poderia falar, falar o que ele quisesse, agradecer ou não agradecer, mas estivesse aqui. Porque é um investimento de quase R$ 7 bilhões para São Paulo. Não é pouca coisa, não. É um investimento de R$ 7 bilhões para gerar emprego, trazer tecnologia, trazer modernidade, inclusive para atender os trens que vão ser feitos em São Paulo. Então, eu estou aqui para dizer para vocês: esperem, porque este ano é o ano que a verdade vai ter que derrotar a mentira nesse país", disse.

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