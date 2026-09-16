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terras raras Lula: traidores da pátria caíram de joelhos aos EUA, prometeram minerais a preço de banana A declaração foi feita durante a sanção da Política Nacional de Minerais Críticos, Estratégicos e Terras Raras, no Palácio do Planalto

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (16) que "traidores da Pátria" prometeram entregar minerais críticos a preço de banana aos Estados Unidos. A declaração foi feita durante a sanção da Política Nacional de Minerais Críticos, Estratégicos e Terras Raras, no Palácio do Planalto.

"Como sempre, os traidores da Pátria, mais uma vez, caíram de joelhos diante dos Estados Unidos, prometeram entregar nossos minerais críticos e terras raras, em estado bruto, a preço de banana, como aconteceu no passado com nosso minério de ferro. Não permitiremos que a história se repita", declarou o presidente.

Ele disse ainda que o governo não vai permitir que minérios sejam explorados com prejuízo ao Brasil, citando ciclos históricos do País.

"Que os inimigos do Brasil entendam de uma vez por todas: nossa soberania não está à venda. As riquezas do Brasil têm um único dono: o povo brasileiro", disse Lula, que classificou as terras raras e os minerais críticos como a "grande novidade do século".

Lula esteve acompanhado na solenidade dos ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Dario Durigan (Fazenda), Esther Dweck (Gestão e Inovação), José Guimarães (Relações Institucionais), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Miriam Belchior (Casa Civil), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio) e Sidônio Palmeira (Comunicação Social).

O presidente também agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da proposta. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a proposta foi sancionada por Lula sem vetos e será publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nesta quarta-feira, 16.

Lula também disse que vai universidades e institutos a participarem da formação de novos cursos sobre terras raras, a fim de formar profissionais capacitados a trabalharem com o material.

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