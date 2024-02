A- A+

vice-presidente do Brasil "Lula vai recuperar nossa indústria, vai fazer a indústria crescer", diz Alckmin Fala foi feita durante evento da alemã Volkswagen

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin, afirmou que a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá recuperar a indústria do Brasil e fazê-la crescer.

"O presidente Lula vai recuperar nossa indústria, vai fazer a indústria crescer", declarou em cerimônia de anúncio do novo ciclo de investimentos da Volkswagen do Brasil nesta sexta-feira (2), em São Bernardo do Campo (SP.

Para o ciclo de 2022 a 2026, a Volkswagen havia anunciado um aporte de investimentos de R$ 7 bilhões na América Latina. Para o novo ciclo de investimentos previsto para os anos de 2026 a 2028, serão somados mais R$ 9 bilhões.

Até 2028, a marca projeta o lançamento de 16 novos veículos, incluindo modelos híbridos, 100% elétricos e Total Flex.

Veja também

REDES SOCIAIS Likes, retrospectiva do ano, check-in: as tendências lançadas pelo Facebook nos seus 20 anos