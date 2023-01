Lula vai relançar Minha Casa, Minha Vida dia 20, em primeira viagem ao Nordeste após a posse

A- A+

Em sua primeira viagem ao Nordeste após a posse, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá à Bahia no dia 20 de janeiro para relançar o programa Minha Casa, Minha Vida. O evento de Lula também servirá como uma cerimônia de “entrega simultânea” de quatro mil unidades habitacionais no Brasil.

Lula escolheu o estado onde teve 72% dos votos no segundo turno para retomar o programa que é uma das prioridades do início de governo. No caso da Bahia, Lula vai inaugurar unidades que estavam concluídas há cinco anos, mas não estão ocupadas por problemas de cadastro e de acesso ao conjunto habitacional.

Além da entrega de chaves da Bahia com o presidente, estão previstas eventos para entrega de moradias em outros cinco municípios: no Paraná, Paraíba, São Paulo e em duas cidades goianas. A maior parte dessas obras foi contratada entre 2013 e 2014, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Inaugurar obras ainda em janeiro atende o pedido do presidente de mostrar entregas rápidas à população. Nessa nova fase, o programa deve focar em inaugurar obras concluídas – que por motivos de cadastro ou finalização de obras viárias não foram liberadas — e finalizar as inacabadas. A meta da equipe da Casa Civil é, até dezembro, inaugurar 90 mil casas.

A equipe do presidente também avalia a possibilidade de Lula ir ao Rio de Janeiro no dia 19 de janeiro para inaugurar uma obra ao lado do prefeito Eduardo Paes (PSD). A agenda ainda não está confirmada.

