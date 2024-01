A- A+

Aeroportos Lula vai se reunir com aéreas nos próximos dias para discutir ajuda a setor, diz Silvio Costa Filho Governo prepara um conjunto de medidas para ajudar companhias aéreas, que amargam prejuízos e acumulam dívidas

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou, nesta segunda-feira (22), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá, nos próximos dias, com os dirigentes das empresas de aviação civil. Segundo ele, a ideia é discutir formas de "fortalecer" o setor, bastante afetado durante o período da pandemia de Covid19.

— Vamos receber as companhias aéreas, para que elas possam externar as dificuldades do seu dia a dia. Todo o governo quer dar uma contribuição às empresas, que vêm enfrentando sérios problemas em todo o mundo — afirmou o ministro.

Ele também citou o aumento das passagens aéreas, outra fonte de preocupação. Costa ressaltou que as viagens em todos os países ficaram, em média, mais de 15%.

Citando dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o ministro disse que o custo de 76,8% das passagens vendidas no Brasil no ano passado ficou abaixo de R$ 800,00, enquanto de 5% a 6% do total foi de R$ 1500,00 a R$ 1600,00. Ele recomendou aos brasileiros que antecipem a compra dos bilhetes.

— Com a antecipação das vendas, os preços ficam mais em conta.

Como O Globo mostrou na semana passada, o governo prepara um conjunto de medidas para ajudar companhias aéreas, que amargam prejuízos e acumulam dívidas.

O pacote em negociação com as empresas inclui o abatimento de dívidas regulatórias — como tarifas aeroportuárias —, renegociação de débitos tributários e uma linha de crédito via BNDES.

Um das possibilidades em estudo é o uso do Fundo Nacional de Aviação Civil como garantidor de empréstimos para o setor. Mas isso só seria possível com a aprovação de um projeto de lei, ou medida provisória. Costa disse que o assunto está sendo tratado com o Ministério da Fazenda.

