CONTA-SALÁRIO Lula veta prazo de dois dias para portabilidade automática de salários e benefícios Transferência de pagamentos do INSS ficará restrita às instituições já credenciadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com vetos a lei que estabelece novas regras para a portabilidade de conta-salário entre bancos e instituições financeiras e permite também o débito automático de empréstimos entre instituições distintas.

Com a sanção, a principal novidade é a portabilidade automática de salários, ou seja, que segue válida mesmo após uma eventual mudança de emprego.

Lula vetou o prazo máximo de dois dias para que os bancos acatem a portabilidade salarial automática. Esse tempo foi considerado muito curto e um novo prazo deverá ser estipulado em resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN). O mais provável é que seja de cinco dias.

Na mensagem ao Congresso que justifica o veto, Lula afirma que o prazo de dois dias “aumentaria a exposição dos consumidores ao risco de fraudes, limitaria as condições de negociação de ofertas mais vantajosas dos serviços e esvaziaria a capacidade de regulação, o que acarretaria forte prejuízo ao usuário.”

Entre os dispositivos que haviam sido aprovados pelo Senado e foram vetados por Lula, está a definição, no texto da lei, de instituição contratada, que incluía instituições financeiras como fintechs, que oferecem contas de pagamento “com as mesmas funcionalidades de conta-salário”.

Embora não esteja na justificativa oficial para o veto, aliados de Lula afirmam que o presidente foi aconselhado a limitar o acesso a fintechs à portabilidade por questões de segurança.

Com a lei, os benefícios do INSS ficarão restritos a entidades bancárias já credenciadas para a portabilidade.

O entendimento do Planalto é que o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central deverão implementar medidas para aumentar as exigências de segurança às fintechs e, aí sim, permitir a ampliação do rol de instituições que participem da portabilidade.

O presidente vetou, ainda, o dispositivo que impedia a recusa da portabilidade automática por parte dos bancos com as justificativas de “ausência de informação ou por inconsistências nos dados da entidade contratante”.

Na mensagem enviada ao Congresso, Lula diz que “o dispositivo contraria o interesse público ao preconizar condições de portabilidade salarial automática que comprometeriam a integridade e a segurança das informações e reduziriam a proteção dos contribuintes contra fraudes.”

Procurada, a Zetta, entidade que representa grandes fintechs, não se manifestou.

