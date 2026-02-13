A- A+

Presidência Lula visita ampliação do Aché no Cabo com capacidade para 40 milhões de medicamentos Unidade começa a operar em 2026, recebeu R$ 267 milhões em incentivos e deve gerar 3 mil empregos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram nesta sexta-feira (13), em Cabo de Santo Agostinho (PE), a ampliação de uma das fábricas do Aché Laboratórios Farmacêuticos, instalada no Complexo Industrial Portuário de Suape.

A nova unidade, que começa a operar em 2026, terá capacidade para produzir até 40 milhões de medicamentos por ano, incluindo fármacos injetáveis de uso hospitalar e colírios. Com a expansão, o parque fabril do laboratório poderá alcançar a marca de 700 milhões de unidades anuais.

O empreendimento recebeu R$ 267 milhões em financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco do Nordeste. Desde a instalação da fábrica, em 2019, os incentivos federais somam R$ 1,6 bilhão. A expectativa é que a ampliação gere cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.

De acordo com o governo federal, o fortalecimento do complexo industrial da saúde é estratégico para garantir a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a soberania nacional na produção e oferta de medicamentos e outros insumos à população.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a ampliação da unidade fortalece a oferta de medicamentos distribuídos gratuitamente à população, especialmente por meio do programa Farmácia Popular.

Segundo ele, a fábrica já é fornecedora de medicamentos para o programa, incluindo remédios para asma, hipertensão e diabetes. “A garantia de que esses medicamentos cheguem à população, especialmente à população de baixa renda, é ter mais indústrias nacionais produzindo aqui no Brasil”, afirmou.

Padilha ressaltou que o governo bateu recorde de atendimentos no programa, com aumento significativo no número de pessoas retirando medicamentos gratuitamente. Ele citou como exemplo a decisão de ofertar gratuitamente um medicamento para diabetes, o que elevou o orçamento anual do programa de cerca de R$ 3 bilhões para R$ 6 bilhões.

“Na época, havia apenas uma empresa internacional produzindo esse medicamento. A Anvisa recebeu propostas de empresas brasileiras que passaram a fabricar o mesmo produto. Isso aumentou a concorrência, reduziu preços e deu sustentabilidade ao programa”, explicou.

Conforme o ministro, quanto maior o número de laboratórios nacionais produzindo em larga escala, maior a capacidade do país de garantir acesso contínuo e preços mais equilibrados. “Investimentos como este garantem volume de produção, fortalecem a indústria nacional e asseguram que os medicamentos cheguem a quem mais precisa”, concluiu.

Impactos

O Aché também integra a Bionovis, consórcio que participa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) voltadas à fabricação nacional de medicamentos biológicos de alta complexidade, destinados ao tratamento de doenças crônicas e raras, como artrite reumatóide, psoríase, esclerose múltipla e câncer.

O diretor-presidente do Aché, José Vicente Marino, destacou que a ampliação fortalece a capacidade produtiva e o alcance social da empresa.

“Essa fábrica vai empregar, direta e indiretamente, 3 mil pessoas. Só a expansão da área de estéreis permitirá a produção de mais 40 milhões de unidades por ano. Em 2025, produzimos 3,2 bilhões de comprimidos. Hoje, chegamos a cerca de 50 milhões de pessoas com medicamentos fabricados aqui”, afirmou.

Para o presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o investimento consolida o polo farmacêutico no Estado e reforça o papel estratégico de Pernambuco na atração de novos empreendimentos industriais.

“É um investimento muito importante porque consolida o nosso polo farmacêutico. Essa já é a segunda expansão do Aché, com linhas cada vez mais sofisticadas. Isso significa desenvolvimento e geração de empregos bem remunerados”, disse.

Contexto nacional

A agenda integra a política de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), dentro da estratégia da Nova Indústria Brasil (NIB), que busca reduzir a dependência externa e ampliar a produção nacional de medicamentos, vacinas e equipamentos médicos.

Segundo o Ministério da Saúde, estão previstos R$ 15 bilhões em investimentos no setor. Desde 2023, foram firmadas 31 novas parcerias entre empresas públicas e privadas para o desenvolvimento de insumos estratégicos.

Veja também