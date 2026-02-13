Sex, 13 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Presidência

Lula visita ampliação do Aché no Cabo com capacidade para 40 milhões de medicamentos

Unidade começa a operar em 2026, recebeu R$ 267 milhões em incentivos e deve gerar 3 mil empregos

Reportar Erro
Lula visita ampliação do Aché no Cabo com capacidade para 40 milhões de medicamentosLula visita ampliação do Aché no Cabo com capacidade para 40 milhões de medicamentos - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitaram nesta sexta-feira (13), em Cabo de Santo Agostinho (PE), a ampliação de uma das fábricas do Aché Laboratórios Farmacêuticos, instalada no Complexo Industrial Portuário de Suape.

A nova unidade, que começa a operar em 2026, terá capacidade para produzir até 40 milhões de medicamentos por ano, incluindo fármacos injetáveis de uso hospitalar e colírios. Com a expansão, o parque fabril do laboratório poderá alcançar a marca de 700 milhões de unidades anuais.

O empreendimento recebeu R$ 267 milhões em financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Banco do Nordeste. Desde a instalação da fábrica, em 2019, os incentivos federais somam R$ 1,6 bilhão. A expectativa é que a ampliação gere cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos.

De acordo com o governo federal, o fortalecimento do complexo industrial da saúde é estratégico para garantir a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e ampliar a soberania nacional na produção e oferta de medicamentos e outros insumos à população.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que a ampliação da unidade fortalece a oferta de medicamentos distribuídos gratuitamente à população, especialmente por meio do programa Farmácia Popular.

Segundo ele, a fábrica já é fornecedora de medicamentos para o programa, incluindo remédios para asma, hipertensão e diabetes. “A garantia de que esses medicamentos cheguem à população, especialmente à população de baixa renda, é ter mais indústrias nacionais produzindo aqui no Brasil”, afirmou.

Padilha ressaltou que o governo bateu recorde de atendimentos no programa, com aumento significativo no número de pessoas retirando medicamentos gratuitamente. Ele citou como exemplo a decisão de ofertar gratuitamente um medicamento para diabetes, o que elevou o orçamento anual do programa de cerca de R$ 3 bilhões para R$ 6 bilhões.

“Na época, havia apenas uma empresa internacional produzindo esse medicamento. A Anvisa recebeu propostas de empresas brasileiras que passaram a fabricar o mesmo produto. Isso aumentou a concorrência, reduziu preços e deu sustentabilidade ao programa”, explicou.

Conforme o ministro, quanto maior o número de laboratórios nacionais produzindo em larga escala, maior a capacidade do país de garantir acesso contínuo e preços mais equilibrados. “Investimentos como este garantem volume de produção, fortalecem a indústria nacional e asseguram que os medicamentos cheguem a quem mais precisa”, concluiu.

Leia também

• Lula visita fábrica do Aché em Pernambuco ao lado de Raquel Lyra, João Campos e ministro da Saúde

• Governo orienta ministros a não desfilar em escola de samba que vai homenagear Lula

• Na abertura do Carnaval, João ressalta relação com Lula e diz que presidente é "sempre bem-vindo"

Impactos
O Aché também integra a Bionovis, consórcio que participa de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs) voltadas à fabricação nacional de medicamentos biológicos de alta complexidade, destinados ao tratamento de doenças crônicas e raras, como artrite reumatóide, psoríase, esclerose múltipla e câncer.

O diretor-presidente do Aché, José Vicente Marino, destacou que a ampliação fortalece a capacidade produtiva e o alcance social da empresa.

“Essa fábrica vai empregar, direta e indiretamente, 3 mil pessoas. Só a expansão da área de estéreis permitirá a produção de mais 40 milhões de unidades por ano. Em 2025, produzimos 3,2 bilhões de comprimidos. Hoje, chegamos a cerca de 50 milhões de pessoas com medicamentos fabricados aqui”, afirmou.

Para o presidente do Complexo de Suape, Armando Monteiro Bisneto, o investimento consolida o polo farmacêutico no Estado e reforça o papel estratégico de Pernambuco na atração de novos empreendimentos industriais.

“É um investimento muito importante porque consolida o nosso polo farmacêutico. Essa já é a segunda expansão do Aché, com linhas cada vez mais sofisticadas. Isso significa desenvolvimento e geração de empregos bem remunerados”, disse.

Contexto nacional
A agenda integra a política de fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde (CEIS), dentro da estratégia da Nova Indústria Brasil (NIB), que busca reduzir a dependência externa e ampliar a produção nacional de medicamentos, vacinas e equipamentos médicos.

Segundo o Ministério da Saúde, estão previstos R$ 15 bilhões em investimentos no setor. Desde 2023, foram firmadas 31 novas parcerias entre empresas públicas e privadas para o desenvolvimento de insumos estratégicos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter