são paulo Lula visita Volks nesta sexta (2): montadora alemã fará quatro novos carros no Brasil Presidente vai à fábrica de São Bernardo do Campo. Empresa anunciou novo ciclo de investimentos de R$ 9 bilhões no país

Dentro dos novos investimentos de R$ 9 bilhões que a Volkswagen fará no país até 2028, a previsão é que quatro novos modelos sejam fabricados no Brasil. A informação é do presidente da montadora no país, Ciro Possobom.

No ano passado, a marca alemã lançou nove novos carros globalmente e até 2025 pretende fazer 11 lançamentos entre motores flex a combustão, híbridos e elétricos.

"O novo investimento vai contemplar quatro modelos totalmente novos para o mercado brasileiro e um novo motor híbrido na fábrica de São Carlos. Todas as nossas unidades serão contempladas neste ciclo de investimento" disse o executivo.

Nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a unidade da Volks em São Bernardo do Campo (SP), onde serão anunciados oficialmente os novos investimentos da montadora no país.

Nova picape fabricada no Paraná

Entre os modelos a serem montados no país, Possobom revelou que um deles será uma picape para concorrer no segmento de comerciais leves. No ano passado, a marca fechou com 11,9% do mercado de comerciais leves, terceiro lugar, enquanto a líder Fiat encerrou o ano com 43% desse segmento. A GM ficou em segundo.

A nova picape será fabricada em São José dos Pinhais, no Paraná, e o projeto está bastante adiantado, disse Possobom.

"Vamos produzir uma picape para concorrer mais fortemente no segmento de comerciais leves. Sabemos que temos uma lição de casa a fazer" afirmou o presidente da marca.

Possobom não deu detalhes de como será a picape. A Volkswagen apresentou o conceito Tarok no Salão do Automóvel de São Paulo de 2018, mas o projeto não evoluiu desde então. Agora, o mercado especula que a nova picape poderia ser baseada no SUV T-Cross, portanto, um veículo mais simples do que o conceito Tarok.

No novo ciclo de investimentos, os R$ 9 bilhões se somam aos R$ 7 bilhões anunciados em 2022 que terminariam em 2026. Portanto, serão R$ 16 bilhões aplicados no país em sete anos.

Híbrido com nova plataforma que virá para o Brasil

A Volks vai focar na produção de veículos híbridos através de uma nova plataforma de montagem, mais tecnológica, que está trazendo ao Brasil.

O veículo elétrico puro, portanto, deve ficar para o final da década. Possobom afirmou que a montadora já vem trabalhando numa rede de fornecedores, assim como outras montadoras. A Volks aposta nos veículos híbridos no Brasil antes dos carros elétricos puros.

"Um carro elétrico precisa ser competitivo aqui. A estratégia do Brasil não pode ser como a chinesa, que priorizou o carro elétrico. Acreditamos no motor flex e não podemos fazer uma mudança radical e aumentar demais os custos de produção" disse o executivo.

