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BRASIL Lula volta a cobrar Alcolumbre por votação da PEC 6x1 antes da eleição e rebate oposição Planalto quer aproveitar semana de votações no Congresso a partir de segunda para avançar com propostas prioritárias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a cobrar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do fim da jornada de trabalho 6x1 seja votada no Senado.



Nos últimos dias, o petista, integrantes de seu governo e aliados no parlamento fizeram nova ofensiva para pressionar os parlamentares às vésperas de novo esforço concentrado no Congresso —a última semana de votações antes do primeiro turno das eleições.

Após encontros de Lula e Alcolumbre, o presidente do Senado destravou o encaminhamento dessa PEC e enviou ela à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde precisa ser analisada antes de seguir ao plenário.



O movimento ocorreu num momento de aproximação das duas autoridades, após três meses de silêncio entre elas. A PEC da 6x1 é a prioridade número 1 do Palácio do Planalto, e o esforço da articulação do governo é que ela possa ser votada antes das eleições, diante do potencial de ser uma vitrine eleitoral do petista.

Quem trabalha sabe o valor de ter mais tempo para viver, cuidar da saúde, estar com a família, estudar e descansar.



Por isso, o fim da escala 6x1, sem redução de salário, é um compromisso que eu vou defender. Já mandei o projeto para o Congresso Nacional e tenho certeza de que… pic.twitter.com/71duYIohAe — Lula (@LulaOficial) August 25, 2026

Nas últimas semanas, Lula passou a articular diretamente para destravar essas propostas, buscando a cúpula do Congresso, e estimulando auxiliares para reforçar a articulação política junto aos parlamentares.



Em vídeo divulgado nas redes sociais nesta terça-feira, Lula cita nominalmente Alcolumbre e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pedir a votação da PEC e fala em acabar com “essa jornada escrava de trabalho”. Ele também rebate discurso da oposição, ainda que sem citar nenhum político, e diz que trabalha pela aprovação da PEC não por interesses eleitoreiros.





—Tenho certeza que o presidente Alcolumbre também vai votar a escala 6x1. Vamos acabar com essa jornada escrava de trabalho (...) Aqueles que são contra, os de sempre, aqueles que são contra porque acham que se aprovar é um benefício para mim estão totalmente equivocados. O fim da escala 6x1 é um benefício para milhões de homens e mulheres que estão cansados de ser escravos e querem descansar um pouco mais— diz Lula no vídeo.

Na semana passada, o Planalto conseguiu emplacar senadores aliados na relatoria de propostas da sua agenda prioritária. Omar Aziz (PSD-AM) será o relator da PEC da 6x1, e não deverá fazer mudanças ao texto aprovado pela Câmara, buscando celeridade no processo. A expectativa de governistas é que ela seja votada no próximo dia 2.

Diante da sinalização de que a matéria deve caminhar, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), principal adversário de Lula, passou a mobilizar integrantes da sua campanha para buscar impedir que isso ocorra, como mostrou o Globo.

Do lado dos aliados de Flávio, a articulação desse movimento está concentrada nas mãos do senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da candidatura do correligionário. A notícia de que haveria esse movimento dos oposicionistas levou a uma reação do entorno de Lula e até mesmo do próprio presidente.

Na segunda, Lula criticou o adversário nas redes —sem citá-lo nominalmente— e associou o fim da escala 6x1 a um maior tempo com a família. “Tem gente que joga contra os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, mas o nosso governo está mobilizado para a aprovação do fim da escala 6x1, sem redução do salário. O povo trabalhador que movimenta este país merece ter mais tempo para o lazer, para cuidar da saúde e para acompanhar o crescimento dos filhos. É sobre tempo para a família”, escreveu o petista em publicação.

O tom foi adotado por aliados do presidente e integrantes do governo. O ministro Guilherme Boulos (Secretaria-geral da Presidência) disse que Flávio Bolsonaro “não é adversário do Lula, é adversário dos trabalhadores brasileiros”.

Essa linha também foi passada à militância. Em um grupo do Pode Espalhar, iniciativa criada pelo PT neste ano para aumentar a presença de Lula nas redes e fazer frente ao bolsonarismo, foi disparada mensagem que diz que “Flávio Bolsonaro quer barrar o fim da escala 6x1”.

A expectativa é que o tema ganhe destaque nos próximos dias, diante da organização do Dia Nacional de Mobilização pelo Fim da Escala 6x1, convocado por centrais sindicais e movimentos sociais para o próximo domingo, e de nova semana com sessões de votação no Congresso Nacional.

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