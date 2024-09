A- A+

SALÁRIO MÍNIMO Lula volta a defender salário mínimo e rebate críticas sobre gastos do governo "Não tem nenhum empresário rico porque ele se fez rico. Quem o fez rico foram aqueles que sujaram a mão na graxa", disse o presidente

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender o salário mínimo e rebateu as críticas em relação aos gastos do governo. De acordo com ele, o salário mínimo e a economia brasileira vão crescer.

"Não tem nenhum empresário rico porque ele se fez rico. Quem o fez rico foram aqueles que sujaram a mão na graxa, que trabalharam. O que nós queremos é apenas repartir um pouco do que nós produzimos", disse Lula, em evento de inauguração do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), nesta sexta-feira, 13.

"Quando alguém reclama: Mas Lula, não pode aumentar o salário mínimo porque é inflacionário. Que desgraça que aumentar o mínimo é inflacionário?", rebateu o presidente. "Aí vem o cara do Banco Central e fala que não pode aumentar o salário mínimo e esse negócio de pleno emprego pode causar inflação", comentou.

E acrescentou: "Aqui nesse país, historicamente, tudo o que a gente quer fazer, as pessoas falam que vai custar caro."

Lula, então, propôs o pensamento oposto."Quanto custou paralisar o Complexo Boaventura desde 2018?", perguntou.

De acordo com o presidente, a economia brasileira, o salário mínimo e a renda do trabalhador vão crescer e a inflação vai estar controlada.

