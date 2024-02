A- A+

BRASIL Lula volta a dizer que isentará de IR quem ganha até R$ 5 mil Ele falou na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmou nesta sexta-feira (2), que, até o final de seu governo, quem ganha até R$ 5 mil por mês não pagará Imposto de Renda. Ele também voltou a dizer que o programa de poupanças para o ensino médio, o Pé de Meia, é investimento e não gasto.



Ele falou na fábrica da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, onde participa do anúncio de novos investimentos da empresa no Brasil.

Na cerimônia com participação de Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o CEO da Volkswagen no Brasil, Ciro Possobom, anunciou nesta sexta-feira que a empresa investirá R$ 16 bilhões e lançará 16 novos carros no mercado até 2028.

