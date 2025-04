Lupi: Apesar da subida dos juros, estou praticando a mais baixa taxa que se pode praticar

A- A+

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou nesta terça-feira, 29, que a taxa de juros para empréstimos consignados do INSS, a "mais baixa que se pode praticar", é uma demonstração pública do "compromisso com quem mais precisa, na hora mais difícil".

Segundo Lupi, apesar da alta da taxa básica de juros, a Selic, a Previdência realiza a taxa mais básica possível - que, em comparação com aquela praticada no consignado geral, representa a metade.

Lupi frisou que a diferença fundamental entre as modalidades é o fato de o desconto ser na folha: "tem 100% de garantia, quando a pessoa recebe o salário já desconta, não tem risco".

Na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o ministro lembrou que 16 milhões de brasileiros não conseguem sair do pedido de empréstimo. "Quando chega ao final, renegocia", indicou.

De acordo com o ministro, a posição de ser contra a alta do juros do consignado do INSS "não é uma luta dele, mas de quem tem causa".

Veja também