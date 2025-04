Lupi foi alertado sobre problemas em descontos de aposentadorias, mas demorou quase um ano para agir

A- A+

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, foi alertado em 2023 sobre problemas nos descontos feitos em mensalidades de aposentados e pensionistas, mas demorou quase um ano para agir, mostram atas do Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

O órgão, que é comandado pelo próprio Lupi e reúne a cúpula do ministério da Previdência e do INSS, é responsável por estabelecer diretrizes e acompanhar a gestão previdenciária.

A ocorrência das fraudes levou a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-geral da União (CGU) a deflagrar nesta semana a operação "Sem Desconto", que investiga o desvio de mais de R$ 6 bihões de aposentadorias e pensões.

O aviso sobre indícios de irregularidades nos convênios que possibilitavam os descontos foi feito a Lupi em encontro do CNPS ocorrido em junho de 2023.

Na ocasião, a conselheira Tonia Andrea Inocentini Galleti, que representa os aposentados e pensionistas, pediu a palavra na abertura dos trabalhos e registrou ter solicitado a inclusão de debate sobre os Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) de entidades com descontos nas mensalidades.

Lupi não acatou o pedido, argumentando que a pauta para aquele dia já havia sido formulada. Galleti, no entanto, insistiu, de acordo com a ata da reunião, revelada pelo Jornal Nacional, da TV Globo, e a qual o Globoteve acesso.

Segundo o documento, a conselheira "reforçou a sua solicitação, tendo em vista as inúmeras denúncias feitas e pugnou que fossem apresentadas a quantidade de entidades que possuem ACTs com o INSS, a curva de crescimento dos associados nos últimos 12 meses e uma proposta de regulamentação que trouxesse maior segurança aos trabalhadores, ao INSS e aos órgãos de controle”, diz trecho da ata.

O ministro limitou-se a dizer que a “solicitação era relevante”, mas barrou o debate naquele dia sob o argumento de que “seria necessário realizar um levantamento mais preciso” sobre o caso.

Lupi afirmou que o tema seria pautado na próxima reunião do CNPS, o que não ocorreu. O assunto só voltou a ser debatido pelo conselho em abril de 2024, quando a apuração da CGU sobre as fraudes avançava.

Com a explosão de denúncias e o problema sob a mira dos órgãos de controle, o ministério da Previdência publicou em março do ano passado novas regras para os descontos. O movimento tardio da pasta possibilitou que os desvios nas aposentadorias seguisse e até aumentasse no período, de acordo com dados levantados pela CGU.

A postura de Lupi diante do escândalo das fraudes no INSS vem incomodando parte de seus colegas de Esplanada.

Auxiliares de Lula afirmam que o político do PDT não tomou medidas na pasta para evitar a crise e ainda tentou diminuir o tamanho do problema quando a operação foi deflagrada.

Procurado, o ministro Carlos Lupi não comentou.

