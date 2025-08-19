Lutnick acerta detalhes de acordo para compra de fatia na Intel, diz porta-voz da Casa Branca
Leavitt também mencionou o interesse do presidente Donald Trump em realocar a produção em território norte-americano
A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o secretário do Comércio norte-americano, Howard Lutnick, está acertando os detalhes do acordo para a compra do governo dos EUA de uma participação da Intel, em entrevista coletiva nesta terça-feira.
Ao ser questionada sobre o tema, ela também mencionou o interesse do presidente do país, Donald Trump, em realocar a produção em território norte-americano.
Leia também
• Japonesa Softbank acerta compra de US$ 2 bi em ações da americana Intel
• CEO da Intel responde após Trump pedir sua renúncia por suposto conflito de interesse
• Lutnick pressiona Coreia do Sul a apresentar 'melhor oferta' para fechar acordo
Em relação a conflitos geopolíticos, Leavitt disse que, além da guerra entre Rússia e Ucrânia, o país está trabalhando para encerrar outras disputas, citando o conflito em Gaza como exemplo.
"Não acho que foi uma coincidência o Hamas ter aceitado uma proposta de cessar-fogo logo após a Casa Branca publicar uma declaração bem dura sobre o conflito", acrescentou.