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VENDA Lutnick diz que nenhum chip H200 de IA da Nvidia foi vendido à China até agora Segundo ele, os EUA "não estão vendendo os melhores chips" à China sob nenhuma circunstância

O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou nesta quarta-feira, 22, que "nenhum" chip H200 de inteligência artificial (IA) da Nvidia foi vendido à China até o momento, em meio ao debate em Washington sobre exportações de semicondutores avançados para o país asiático.

Em audiência no Senado, ele disse que as empresas chinesas de computação em nuvem querem comprar os chips, mas que, segundo seu entendimento, o governo chinês "não permitiu" essas aquisições até agora para manter o foco no desenvolvimento da indústria doméstica.

Lutnick ressaltou que os H200 não são os mesmos da série Blackwell, a linha mais avançada da Nvidia, mas reconheceu que se tratam de chips 'incrivelmente poderosos'. "Ainda não vendemos chips para eles", afirmou. Segundo ele, os EUA "não estão vendendo os melhores chips" à China sob nenhuma circunstância.

Na mesma audiência, Lutnick reiterou que o Departamento de Comércio continua conduzindo investigações sob a Seção 232 sobre setores estratégicos, incluindo aço, alumínio, cobre, produtos farmacêuticos, automóveis e semicondutores. Segundo ele, as medidas buscam "proteger, trazer de volta e revitalizar" a capacidade manufatureira americana em indústrias críticas.

O secretário também afirmou que a China "transformou em arma" o domínio sobre terras raras e minerais críticos, defendendo maior coordenação do governo americano para reduzir a dependência externa. Segundo Lutnick, a Casa Branca criou uma força-tarefa interagências sobre minerais críticos, com participação dos departamentos de Comércio, Defesa, Energia e Interior.



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