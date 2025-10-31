Luverson Ferreira leva Caruaru para o Conselho de Lideranças Familiares

A- A+

A Cambridge Family Enterprise Group (CFEG) Regional Recife realiza, na próxima terça-feira (4), o Conselho de Lideranças Familiares, formado por 12 membros da próxima geração de famílias empresárias. Entre eles está o empresário do Grupo LVF Luverson Ferreira, representando o setor produtivo de Caruaru, cidade do Agreste de Pernambuco.

O encontro será realizado na torre cinco do RioMar Trade Center, das 9h às 12h. Em seguida, ocorrerá um almoço no restaurante Ruizito, com apresentação do empresário Boris Berenstein, das 12h às 14h.

Segundo Luverson Ferreira, que é atuante nos setores varejistas, têxteis e imobiliários no estado, o conselho é um ambiente estratégico para a troca de experiências entre empresas familiares com perfis diversos e desafios em comum.

"O Conselho vai reunir pessoas com propósitos semelhantes para refletir sobre temas como limites, respeito, comunicação e definição de papéis dentro das empresas, temas essenciais para garantir a longevidade dos negócios", afirmou.

O empresário destacou o respaldo internacional da CFEG, que fortalece a iniciativa com sua expertise global e atuação regional.

"No Brasil e no Nordeste, as famílias empresárias enfrentam o desafio de unir gerações, visões e interesses diferentes. Esse diálogo é fundamental para o sucesso das empresas. Essa realidade é global", complementou.

Foco na sucessão

Em 2026, o conselho promoverá encontros trimestrais para fomentar o desenvolvimento das lideranças familiares, apoiando seus membros a enfrentarem etapas de transição na gestão dos negócios.

Com participação exclusivamente por convite, o grupo reúne membros entre 30 e 50 anos, ativos na gestão familiar, que assumem o compromisso de participar integralmente e manter a confidencialidade das discussões.

*Com informações da assessoria de imprensa

