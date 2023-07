A- A+

Olimpíadas LVMH, dona da Louis Vuitton, será patrocinadora premium das Olimpíadas pela primeira vez Bernard Arnault, proprietário do conglomerado de luxo, diz que acordo vai contribuir para 'aumentar o apelo da França em todo o mundo'

A LVMH concordou em se tornar patrocinadora premium dos Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, no primeiro acordo desse tipo para o conglomerado de luxo liderado pelo bilionário Bernard Arnault.

O anúncio feito pela empresa mais valiosa da Europa encerra meses de especulação sobre sua participação no evento esportivo, que começa daqui a um ano. O proprietário da Louis Vuitton se junta a uma lista de parceiros premium que inclui outras grandes empresas francesas, como a operadora de telecomunicações Orange e o Carrefour.

Algumas marcas da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton têm sido parceiras oficiais de competições globais, incluindo a relojoeira Hublot, que tem sido a cronometrista oficial da Copa do Mundo de futebol. Mas esse é o primeiro patrocínio do conglomerado de luxo, liderado pela segunda pessoa mais rica do mundo, depois de Elon Musk.

O acordo "contribuirá para aumentar o apelo da França em todo o mundo", disse Arnault em um comunicado. A marca francesa de joias da LVMH, Chaumet, projetará as medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, enquanto os vinhos e destilados produzidos pela Moet Hennessy serão servidos aos convidados durante os jogos, acrescentou o comunicado.

Os Jogos Olímpicos serão realizados no próximo ano entre 26 de julho e 11 de agosto, a maioria na capital francesa, embora algumas categorias devem ser disputadas em Marselha e no Taiti. Eles serão seguidos pelos Jogos Paralímpicos, entre 28 de agosto e 8 de setembro.

Veja também

ECONOMIA Governo vai propor fim dos juros sobre capital próprio, diz Haddad