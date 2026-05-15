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Luxo LVMH vende a marca Marc Jacobs para o grupo WHP Global De modo paralelo à venda, o grupo G-III informou em um comunicado que formará uma empresa conjunta com a WHP Global, uma nova entidade que também será proprietária da empresa

Após quase 30 anos sob a guarda-chuva do grupo francês de luxo LVMH, a marca Marc Jacobs passará, no fim do ano, para as mãos da companhia de investimentos WHP Global e da holding G-III, em uma transação estimada em um bilhão de dólares.

A LVMH, dirigida por Bernard Arnault, e a WHP Global, proprietárias de marcas como rag & bone, G-Star e Vera Wang, anunciaram em um comunicado conjunto na noite de quinta-feira (14) um acordo para a cessão da Marc Jacobs. O valor não foi especificado.

A WHP Global também se associou à holding G-III, proprietária de DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel e Vilebrequin, que valoriza esses ativos em aproximadamente um bilhão de dólares (4,9 bilhões de reais).

A marca Marc Jacobs manterá seu estilista americano de 63 anos como diretor criativo após a conclusão da transação, provavelmente no fim do ano, assim que obtiver as autorizações permitidas.

"Serei eternamente grato a Bernard Arnault por seu apoio, sua verdade e sua confiança em mim ao longo dos últimos trinta anos", reagiu Marc Jacobs, que fundou sua marca em 1984, citado no comunicado.

Antes de se dedicar exclusivamente à sua marca, o estilista americano foi, durante 16 anos, de 1997 a 2013, o diretor artístico da Louis Vuitton, marca emblemática da LVMH.

Uma "visão única"

Bernard Arnault prestou homenagem à "criatividade e à visão única" do estilista americano, cujo "impacto no mundo da moda é inegável".

A marca Marc Jacobs viveu uma boa fase no início dos anos 2000, mas depois entrou em declínio. Segundo vários meios de comunicação, voltei a obter lucros. A LVMH foi comprada em 1997.

A WHP Global especifica que seu faturamento ultrapassará 9,5 bilhões de dólares (47 bilhões de reais) com esse novo integrante em seu portfólio.

O grupo formará com o G-III uma associação em partes iguais, que deterá a propriedade intelectual de Marc Jacobs, indicou o G-III Apparel Group em outro comunicado. Especifica que seu investimento gira em torno de 500 milhões de dólares (2,49 bilhões de reais), em espécie e financiamento.

Segundo o comunicado da LVMH e da WHP Global, o acordo também prevê que o G-III “compre e gerencie alguns setores da atividade”, como as vendas diretas e no atacado.

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